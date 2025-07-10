11 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için oldukça hareketli geçebilir. Özellikle başkalarıyla olan ilişkilerinde, fikir çatışmalarına ya da ani karar değişikliklerine açık bir ruh halindesin. Mars’ın karşıt burcunda ilerlemesi, seni daha rekabetçi bir moda sokabilir. Bu da iş hayatında ya da ortaklı çalışmalarda zaman zaman sürtüşmelere neden olabilir. Ancak bu gerilimleri doğru yönlendirebilirsen, hedeflerine ulaşmak için büyük bir ivme kazanabilirsin.

Kariyerinde güçlü bir duruş sergilemek istiyorsun. Bugün karşına çıkacak fırsatlar, seni daha büyük bir sahneye taşıyabilir. Düşüncelerini çekinmeden ifade etmen ve risk alman gerekebilir. Özellikle birebir iletişimde daha fazla inisiyatif almak sana başarı getirecek. Ancak bu dönemde başkalarının sınırlarına da saygı duymayı unutma. Ortak kararlar almaya açık olursan, büyük bir dönüşüm yaşayabilirsin.

Aşk hayatında ise hareketli bir dönem başlıyor. İlişkilerde tutkular, kıskançlıklar veya güç mücadeleleri gündeme gelebilir. Karşındaki kişinin isteklerini anlamaya çalışırken, kendi özgürlük ihtiyacını da görmezden gelmemelisin. Eğer bir süredir flört ettiğin biri varsa, ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşıma zamanı gelmiş olabilir. Duygularını samimiyetle ifade etmek, seni sevdiğin kişiye daha da yakınlaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…