10 Temmuz Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün içsel sorgulamalarla dolu ama aynı zamanda farkındalık getiren bir gün olabilir. Sanki uzun zamandır içinde biriktirdiğin bazı düşünceler artık yerinden oynamaya başlıyor. Kalbinin sesini dinlemeyi çoğu zaman ikinci plana atıyor olsan da bugün, zihninin ötesine geçip iç dünyanı daha açık bir şekilde fark etmeye başlayacaksın.

Dolunay, seni biraz durmaya ve hayata dışarıdan bakmaya davet ediyor. Belki de iş hayatında sürekli koşarken unuttuğun bazı ihtiyaçlar bugün yüzeye çıkabilir. “Bu bana gerçekten iyi geliyor mu?” sorusu, kariyer planlarını yeniden şekillendirmene neden olabilir. Yeni bir kariyer hedefi belirlemek, eski bir düzeni bırakmak ya da sadece iş-yaşam dengesini gözden geçirmek isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise mesafeyi korumak mı, yoksa biraz daha yakınlaşmak mı gerektiğine dair içsel bir ikilem yaşayabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, duyguların yönünü daha açık bir şekilde ifade etmen gerekebilir. Bu, ilişkinizin derinleşmesine de sebep olabilir. Yalnızsan, şu anda hayatına biri girmese bile önce kendinle kurduğun ilişkiyi gözden geçirmek seni daha güçlü kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…