8 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Balık burcunda olması ve Satürn ile birleşmesi, senin için maddi konularda hem sezgisel hem de disiplinli olmanı gerektiren bir günün habercisi. Belki de bugün, gelir ve giderlerin arasındaki dengeyi sağlamak, yatırımlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli kazanç planları yapmak için bir fırsat olabilir. Ancak dikkat et, duygusal nedenlerle yapacağın harcamalar artabilir.

Öte yandan Satürn hemen oracıkta, omzuna dokunarak 'dengeyi unutma' diye fısıldayacak. Parayla olan ilişkindeki derinlik bugün daha da görünür hale gelebilir, belki de bu, finansal durumunu yeniden değerlendirmen için bir fırsat olabilir.

Aşk hayatında ise, bugün senin için güvende hissetmek ön planda. İhtiyaç duyduğun güven ise maddi konular ya da gelecek odaklı değil, duygusal anlamda olacak. İşte tam da bu noktada birinin seni anladığını hissettiğinde, içindeki aşk kapısı aralanacak. Yavaş ilerleyen bir yakınlık, sağlam temeller üzerine kurulabilecek ve bu, senin için daha da cazip olacak. Aradığın güvenli limanı her an bulabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…