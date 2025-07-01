2 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor! Ay'ın finansal dönüşüm alanında kıvrıla kıvrıla ilerlemesi, cebini ve banka hesabını yakından ilgilendiren konuları gündemin en üst sıralarına taşıyor. Belki bir kredi başvurun sonuçlanacak ya da sigorta işlemlerin tamamlanacak. Ayrıca eski bir maddi mesele, belki de uzun zamandır unuttuğun bir borç, yeniden gündeme gelebilir.

İşte tam da bu noktada miras, nafaka, alacak-verecek gibi konular söz konusu olduğunda dikkatli adımlar atman gerektiğini de unutma. İşin içine duygusal streslerin karışmasına izin verme, hislerini iş hayatından ve finansal meselelerden uzak tutmaya çalış. Söz konusu para kazanmak olduğunda ise gözünü zirveye dik.

Aşk hayatında ise tutkuların tavan yapmış durumda ama sabırlı olman gereken bir dönemdesin. Derin ve anlamlı bağlar kurma arzusu içindesin ama önce karşı tarafın ne hissettiğini tam olarak anlaman gerekiyor. Kıskançlık duygularına ya da aşırı sahiplenme eğilimine karşı dikkatli olmanı öneriyoruz. Bu dönemde her şeyin tadını çıkar, ama dikkatli olmayı da ihmal etme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…