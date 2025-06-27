28 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iç sesin hiç olmadığı kadar yüksek sesle konuşuyor. İçinde kurduğun mantık zinciri ve sezgilerin, bugün bir araya gelerek seni yönlendiriyor. Bugüne dek arka planda sessiz sedasız yürüyen işlerde, belki de farkında bile olmadan, önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Çünkü daha fazlasını yapmak için harekete geçmeye hazırsın.

Tam da bu noktada Merkür'ün etkisindeyken kendini göstermeyi ve perdenin önündeki yerini almayı bir düşün deriz. İç sesini ve bizi dinleyerek mantığın ve sezgilerinle bir hayli geniş olan etki alanını ve becelerini herkese gösterme zamanın geldi.

Aşk hayatında ise, belki de uzun zamandır sakladığın duyguların, bugün ansızın gün yüzüne çıkma ihtimali var. Rüyaların, belki de küçük ama anlamlı işaretlerle, sana hangi yöne gitmen gerektiğini söyleyebilir. Bir anda karşına çıkan, belki de ilk başta sessiz gibi görünen ama sonrasında kalbinde derin izler bırakan bir karşılaşma, bugün seni bekliyor olabilir. Anlaşılan dolu dolu ve heyecanlı bir hafta sonuna başlıyorsun... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…