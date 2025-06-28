29 Haziran Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için meydan okuma dolu olabilir. Enerjik gezegen Merkür, tam karşıt burcunda yer alıyor ve bu durum, ikili ilişkilerinde bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Özellikle de iş ilişkilerinde güç dengelerinin değiştiğini hissedebilirsin. Belki de bu durum, haftanın son gününde, belirsizlikleri gidermek ve bazı şeyleri netleştirmek için bir fırsata dönüşebilir.

İşte bu noktada Merkür kadar Plüton'dan da enerji aldığını unutmamalısın. İlişkilerde kendini göstermen zorlaşsa da meydan okur bir tavır ile rakiplerinin geri adım atmasını sağlayabilirsin. Tabii bunun için cesur, kendinden emin ve kararlı olmalısın. Sana bir de taktik verelim: İletişim sorunları yaşadığın anlarda yüz yüze irtibat sağlamak yerine yazışma dilini ve e-postaları kullan.

Aşk hayatında ise, geçmişten kalan bir söz veya konuşulmamış bir konu tekrar gündeme gelebilir. Belki de 'unuttum' dediğin duygular aslında hiç gitmemiş, sadece bir süreliğine sessizliğe bürünmüştür. Bugün, içinde biriktirdiğin duygularını dışa vurmanın tam zamanı. İçinde tutmak yerine, duygularını dışa akıt ve rahatla. Kendini ifade etmek, seni hafifletecek ve daha net düşünmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…