29 Haziran Pazar Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, hafta sonunun son demlerini yaşarken, zihninde huzursuzluk söz konusu olabilir. Zira Merkür ve Plüton'un karşı karşıya gelmesi, iş hayatında biraz gerilim yaratabilir. Bir projede liderliğini korumak için biraz gergin konuşmalar yapma ihtimalin var. Ancak unutma, sakinlik ve sabır her zaman zaferin anahtarıdır.

Tam da bu notada gerçek bir lider olduğunu göstermek için ağırlığını koymak ile sakin kalmak arasında bir denge sağlaman en iyisi olacaktır. Güçlü bir sınavdan geçiyorsun, bunu atlatırsan başarılı da olacağın aşikar.

Aşk hayatında ise, bastırılmış öfke ve kıskançlık duygularının yüzeye çıktığını hissediyor olabilirsin. İçinde bir yerlerde sana rahatsızlık veren sorulara dürüstçe yanıt aramakta olduğunu biliyoruz. Bu durum, ilişkinin derinleşmesine veya daha net bir hale gelmesine yardımcı olabilir. Eğer bir kriz durumu varsa, unutma ki çözüm her zaman senin ellerinde. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilmen dileğiyle, haftanın geri kalanında bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…