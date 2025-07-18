19 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün seninle biraz yıldızların dilinden konuşmak istiyoruz! Zira, Merkür retrosunun etkisini hissetmeye başladığın bu dönemde, finansal konular adeta bir büyüteç altına alınıyor. Belki de eski bir harcamanın faturası kapını çalacak ya da geçmişte hatalı bir kararınla yaptığın bir alışverişin sonuçlarıyla yüzleşeceksin.

İşte tam da bu noktada eğer yeni bir yatırım düşünüyorsan, bir kredi başvurusu yapmayı planlıyorsan ya da iş değişikliği peşindeysen, bugün bunun için pek uygun bir gün olmayabilir. Ancak, paranı nasıl yönettiğini gözden geçirmek için harika bir fırsat! Belki de bütçende bazı eksiklikler fark edeceksin. İş ortamında da özellikle bütçe konularında biraz daha dikkatli olman gerekebilir.

Aşk hayatında ise değer konusu ön plana çıkıyor. Belki de partnerinle arandaki 'vermek ve almak' dengesi üzerine düşünme zamanın geldi. Bekar bir Kova burcuysan, belki de maddi sebeplerle yarım kalmış bir ilişkinin izleri yeniden belirebilir. Bu süreçte 'kendine yetebilmek' romantik hayatında en büyük iyileşmen olabilir. Yani, belki de aşkta aradığın şey aslında kendi içinde saklı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…