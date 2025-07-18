19 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün iş hayatında Merkür retrosunun etkisiyle eski e-postaların bir bir önüne düşebilir. Hatta ertelenmiş sunumların seni beklediğini görebilir, unutulmuş görevlerinin hatırlatıldığını fark edebilir ya da daha önce konuşulmuş ama bir kenara bırakılmış bir projenin yeniden gündeme geldiğini fark edebilirsin. Ancak yeni adımlar atmak için bugün pek de uygun bir gün değil; daha ziyade gözden geçirmek, düzenlemek ve revize etmek en mantıklı ve akıllıca hamle olacaktır.

Tam da bu noktada yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için toplantılarda söylediklerinin net anlaşılması için ekstra çaba göstermen gerekebilir. İletişim kazalarına açık bir enerji var ama sabırlı olursan, kazanç senin hanene yazılır. Bu aşamada kendini en doğru şekilde ifade ederek ve daha fazla sorumluluk almadan kazanmaya odaklansan iyi olacak.

Romantik hayatında ise retro, geçmişi fazlasıyla canlandırıyor. Daha önce üzerine konuştuğun bir mesele partnerin tarafından yeniden gündeme getirilebilir. Bekar Koç’lar eski aşklardan gelen mesajlara hazırlıklı olmalı, ama hemen “yine mi o?” tepkisi vermek yerine neden yeniden gündeme geldiğini sorgulamakta fayda var. Mevcut ilişkilerde ise iletişimde kırılganlıklar artabileceği için her sözü iki kez tartmakta yarar var. Bu dönemde, sözlerinin ağırlığını bilmen ve ona göre hareket etmen, ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…