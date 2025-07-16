17 Temmuz Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün iletişimdeki her adımını ölçüp biçerek atman gerekebilir. Sanki ince bir buz tabakası üzerinde yürür gibi hassas ve dikkatli olsan iyi edersin. Toplantılar, anlaşmalar, görüşmeler... Her biri sanki hızını biraz kesmek, durup etrafına bakmanı ve durumu sindirmeni sağlamak istiyor. Haftanın başında atılan adımları yeniden gözden geçirmen, belki de küçük bir detayın büyük bir fark yaratabileceğini gözlemlemen oldukça faydalı olabilir.

Üstelik iletişim gezegeni Merkür'ün durağan konumda olduğunu düşünürsek, bu aralar iş hayatında kelimelerin etkisi tahmin ettiğinden daha güçlü olabilir. Yani, bu durağanlık dönemi, aslında seni daha iyi organize olmaya teşvik ediyor. Her adımı planlamaya başlasan iyi edersin.

Aşk hayatında ise, geçmişten kalma bir konuşmanın yankıları kulağında çınlayabilir. Belki de netlik beklediğin bir ilişkinin ara tonlarını anlamaya çalışmak yerine, bugün biraz geri çekilmek daha doğru olabilir. Bazen cevap almak yerine, bir şeyleri duymamak daha iyi hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…