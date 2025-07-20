21 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Bugün, Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu sayesinde, kariyer hedeflerin mercek altında. Toplum önünde nasıl algılandığını, nasıl bir imaj çizdiğini düşünmek için harika bir gün. Eski bir iş modeli, belki de geçmişte takip ettiğin bir liderlik anlayışı veya bir otorite figürüyle ilgili bir durum yeniden gündeme gelebilir. Bu, haftanın ilk gününü biraz gergin kılabilir ama emin ol ki bu durum senin için bir öğrenme fırsatı olacak.

Geçmişten gelen bir sorumluluk belki de seni ağırlaştırıyor olabilir. Fakat bugün, bu sorumluluğu omuzlarından atıp, kendini hafiflemiş hissetme şansın var. Kendi gücünü ve yeteneklerini yeniden tanımlama ve keşfetme fırsatı bulacaksın.

Aşk hayatında ise statü, kimlik, ünvan gibi konuların etkisi altında kalabilirsin. Belki de aşk hayatında bu tür resmiyetlere yer vermek istemeyebilirsin. Unutma, aşk bu kadar resmiyete gelmez. Aşkta önemli olan duyguların ve samimiyetin. Bu yüzden, aşk hayatında belki de biraz daha rahat ve özgür olmanın zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…