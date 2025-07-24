25 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için bir hayli karmaşık geçebilir. Çünkü Güneş ve Plüton'un karşı karşıya geldiği bu dönem, psikolojik derinliklerini harekete geçirebilir. Bilinçaltında sakladığın korkuların, belki de uzun zamandır farkında olmadığın endişelerin yüzeye çıkabilir. Bu durum, uykularını ve rüyalarını etkileyebilir, hatta geçmişe dair anıları canlandırabilir.

İşte tam da bu yüzden, bugün belki de en güçlü silahın sessizlik olabilir. İç dünyanı keşfetmek ve orada bir temizlik yapmak için mükemmel bir zaman. Bu süreçte iş hayatına dair de bazı şeyleri değiştirebilirsin. Yaşadığın farkındalıklar sayesinde daha mutlu ve başarılı olacağın işlere yönelebilir, son derece güçlü hissettiğin bir konfor alanı yaratabilirsin.

Aşk hayatında ise belki de farkında olmadan eski ve yeni arasında bir kıyas yapmaya başlayabilirsin. Karar verememek, belirsizlik içinde kalmak ise seni yorabilir. Ancak belki de asıl sorun, karar verememekten çok, hislerini kaybetmek, duygusal olarak uyuşmak. Bu durumda yapman gereken, kalbini yeniden canlandırmak, hislerine yeniden hayat vermek olabilir. Unutma, her zaman kalbinin sesini dinlemek en doğru kararı vermeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…