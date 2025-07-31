1 Ağustos Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki hareketlilik kariyer hayatını etkisi altına alabilir. Hatta Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, özellikle iş hayatında önemli adımlar atmaya davet edebilir. İş dünyasında, belki de bir ortaklık teklifiyle karşı karşıya kalabilirsin.

İşte tam da bu durumda, belki de tarafsız kalmayı tercih etmelisin. Ancak gökyüzü bugün senden net bir pozisyon almanı bekliyor. Belirsizlik, belki de bir süreliğine seni korusa da artık bu durumun sona erdiğini söyleyebiliriz. Kararlarının sorumluluğunu üstlenmenin de zamanı geldi. Bu yüzden dikkatli ol ve kazanmaya odaklanarak aldığın risklere dikkat et.

Aşk hayatına baktığımızda ise bugün, belki de sevdiğin kişiyle aranda bir mesafe ya da soğukluk hissi oluşabilir. Bu durum, ilk bakışta seni rahatsız ediyor olsa da güçlü bir mesajı da içinde barındırabilir. Bu soğukluk ve mesafe, duyguların yalnızca sözle değil, aynı zamanda tutumla da ispat edilmesi gerektiğini hatırlatabilir. Görünen o ki artık aşk hayatında gerçekten ne istedini söylemeli ve hayatına yeni bir yol çizmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…