29 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hayatında değişim rüzgarları esiyor. Özellikle de iş hayatında, klasik ve monoton yollar artık sana sıkıcı gelmeye başladıysa, heyecanla belirtmek isteriz ki bugün tam da senin günün! İçinde bir yerlerde sürekli olarak patlamaya hazır olan o yaratıcı fikirler bugün kendini göstermeye başlayabilir.

Yeni teknolojilere olan ilgin, yaratıcı çözüm önerilerin ya da belki de daha önce hiç denemediğin bir iş modeli ansızın gündemine gelebilir. Başarı, güç ve iş hayatında gerçek hedefine ulaşmak istiyorsan, şimdi sıradanlıktan sıyrılıp sıra dışı olmanın gücünü hissetmek senin elinde.

Aşk hayatına gelirsek, bugün içindeki çocuğa kulak verme vaktin geldi demektir. Hafiflik, mizah ve paylaşım duygusu... Tüm bu unsurlar, bugün seni sevdiğin ya da hoşlandığın kişiye daha da yaklaştırabilir. Kalbinin ritmini hissetmek ve onun kıpırtılarına izin vermek ise aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Unutma, aşkta en önemli şey, kendi iç sesini dinlemektir. Kalbinin sesine kulak ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…