1 Ağustos Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Venüs ile Satürn arasında oluşan kare açı, özellikle iş hayatında önemli bir sınavdan geçmene neden olabilir. İş yerinde enerjini ve motivasyonunu düşüren olumsuz bakış açısına sahip kişilerle ortak projeler yürütmek zorunda kalabilirsin. Ya da yeteneksiz kişilerle çalışmak ve birlikte zorlu süreçleri yönetmek gibi sorunlar söz konusu olabilir. İşte tam da bu durumda patronların ya da üst düzey yöneticilerle yürüttüğün işlerde duygusal davranışlardan kaçınman, profesyonel duruşunu koruman şart.

Öte yandan içinde bulunduğun duruma ve Satürn'ün etkisinde meydana gelen olumsuzluklara rağmen, kararlarını aceleye getirmemelisin. Belki de birlikte çalıştığın kişilerle arana mesafe koyarak bu süreci daha kolay atlatabilirsin. Sadece işine odaklanarak güzel bir gün geçirebilirsin.

Aşk hayatına baktığımızda ise bir süredir hissettiğin durgunluk yerini yavaş yavaş yükselen bir özleme bırakabilir. Lakin duyguların daha da derinleşirken, ifade biçimin daha sade bir hale gelebilir. Kalbinin, söyleyemediği duyguları kendi içinde döndürüp durduğunu hissedebilirsin. Bu süreçte, duygularını ifade etmekte zorlandığında, sorunlarını iç dünyanda çözümlemeyi tercih edebilirsin. Belki de bu sayede artık aşkta ne istediğine karar verebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…