30 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugünün enerjisi seni iş yerinde uzlaşma gerektiren konularla yüz yüze getirebilir. Tam da bu noktada Ay ve Merkür'ün enerjisi altında işteki tartışmalara girmemeye özen göster. Fakat bu demek değil ki, fikirlerini bir kenara atacaksın. Aksine, zihnindeki düşünceleri yeri geldiğinde dile getirmeye odaklanacak ve doğru anda tartışmaya gerek kalmayacak şekilde adından söz ettireceksin.

İşte bu aşamada insanların neden belirli bir şekilde davrandıklarını anlamaya çalışmak, elindeki en büyük güç olabilir. Bir projede estetik ya da sunum tarafında yaratıcı dokunuşların, belki de fark edilmediği düşünülen detayların, aslında ne kadar büyük fark yaratabileceğini görebilirsin. Hadi göster kendini!

Aşk hayatında ise belki de farkında bile olmadan, beklentilerini karşı tarafa sessizce yüklediğini hissedebilirsin. Bugün biriyle göz göze geldiğinde, bakışların dahi fazlasını anlatabilir. Yüzeysel sözleri ve anlık düşünceleri değil, kalbini kullanmayı denemelisin, çünkü bugün sessizlik daha güçlü konuşacak. Belki de aşkın dili, kelimelerden daha çok hislerle, bakışlarla ve sessiz anlaşmalarla konuşur. Bugün, bu sessiz anlaşmaların gücünü keşfetme zamanı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…