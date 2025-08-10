11 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sana güzel haberim var! Samimi ve içten sohbetlerin hüküm süreceği bir gün seni bekliyor. Ailevi konuların da dahil olduğu bu sohbetler, ilişkinde yeni bir derinlik kazanmana yardımcı olabilir.

Yani, Merkür'ün geri hareketinin sona ermesiyle, ilişkinde bir sonraki aşamaya geçme vakti geldi çattı. Belki de aileler bir araya gelecek, belki de evlilik yolunda güçlü ve kararlı bir adım atılacak. Tabii eğer yalnız bir Kova burcuysan, geçmişten tanıdığın biriyle yeniden iletişime geçme fırsatı bulabilirsin. Galiba eski bir aşk yeniden alevlenecek, bugün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…