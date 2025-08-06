7 Ağustos Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Ay ve Satürn'ün karşı karşıya gelebilir. Bu durum seni biraz içine kapanık hale getirebilir. Gün boyunca kendini biraz daha sessiz, daha içe dönük hissedebilirsin. Bu durum, özellikle aşk hayatında belirgin olabilir. Sevgilinin bugün sana olan ilgisi ve yakınlığı biraz fazla gelebilir, bu durum seni biraz geri çekilmeye itebilir. Ancak, bu duygularınla savaşmak yerine, kendine biraz alan açmayı ve kalbine nazikçe yaklaşmayı denemelisin.

Kendine biraz nefes alacak alan tanıman, hem kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak hem de ilişkine daha sağlıklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Bugün, kendini dinlemek ve duygularına saygı göstermek sana iyi gelecek. Kendine izin ver, duygularını kabullen ve bu durumun geçici olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…