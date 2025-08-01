2 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünün enerjisi seni uyarıyor: Aşk hayatında daha dikkatli olman gerekiyor. Gökyüzü, iletişim kazalarının yaşanabileceği bir gün olduğunu işaret ediyor. Bir yanlış anlaşılma ya da hatalı bir cümle, sevdiğin kişinin kalbini kırabilir. Ancak, bu durumun seni endişeye sürüklemesine izin verme! Ama neyse ki bazen bir bakış, bir gülümseme ve bir dokunuşla da her şeyi düzeltebilirsin...

Ay ile Plüton'un kozmik enerjisi, senin çekiciliğini ve güçlü duruşunu artırıyor. Bu enerjiyi kullanarak, doğru bakışı bulabilir ve olası yaraları sarabilirsin. Yani, biraz dikkat ve özenle, bugünü de başarıyla geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…