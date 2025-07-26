27 Temmuz Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, Ay'ın Başak burcunda olduğu bu dönemde, ince eleyip sık dokuma yeteneğin, detayları gözlemleme kabiliyetin zirve yapacak. Üstelik Jüpiter'in Yengeç burcunda olması, duygusal yaralarını sarmak ve iç huzurunu yeniden inşa etmek konusunda sana destek olacak.

Aşk hayatında ise karşılıklı fedakarlık duygusu adeta bir çığ gibi büyüyor. Kendi egonu bir kenara bırakıp, 'ben' demek yerine 'biz' diyebildiğin her an, huzurun kapılarını biraz daha aralayabilirsin. Bu durum, ilişkinin temellerini daha da sağlamlaştıracak. Bu özel dönemde, partnerine karşı daha anlayışlı, daha hoşgörülü olmanın, ilişkini daha da sağlam bir zemine oturtacağını aklından çıkarma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…