26 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, genellikle duygularını saklama eğiliminde olan sen, bugün Neptün'ün büyülü ve kutsal enerjisiyle kendini daha rahat ve nazik bir dilde ifade etmeye daha yatkın hissedebilirsin. Duygularını paylaşırken seçici davranma eğiliminde olsan da, bugün bu eğilimini bir kenara bırakabilirsin.

Aşk hayatında bu hafta sonuna dair biraz dedikodu yapalım: Çünkü beklenmedik bir tesadüfe kapılabilirsin ve kalbini hızla çarptırabilir. Belki bir rüyada gördüğün ve aklından çıkmayan biriyle sokakta karşılaşabilirsin. Ya da belki hiç beklemediğin birinden gelen bir mesaj, kalbini ısıtabilir. Bu, kesinlikle kalbinin hızla çarpmasına neden olacak bir durum.

Ruh eşini hissetmene yardımcı olacak bu duygusal geçiş şu anda tamamen açık durumda. Bu nedenle, kendini bu duygusal yolculuğa bırakmak için mükemmel bir zaman olabilir. Bu özel ve büyülü anların tadını çıkar ve kendini derinlerdeki güzel duygularına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…