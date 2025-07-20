21 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu sayesinde, aşk hayatında biraz daha fazla resmiyet hissedebilirsin. Statü, kimlik ve ünvan gibi konular, aşk hayatında daha belirgin bir hale gelebilir. Ancak, belki de bu tür resmiyetlere yer vermek istemeyebilirsin. Sonuçta, aşkın resmiyete sığdırılamayacak kadar büyük ve özgür bir duygu olduğunu unutmamalısın.

Aşkta önemli olan, duyguların ve samimiyetin. Bu yüzden, belki de aşk hayatında biraz daha rahat ve özgür olmanın zamanı gelmiş olabilir. Kendini kalıplara sığdırmak yerine, duygularını özgürce ifade etmek ve aşkı tam anlamıyla yaşamak için belki de tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…