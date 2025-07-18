19 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünün hızlı ve çelişkili habercisi Merkür'ün geri gidişinin etkisini yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksın. Bu dönemde, aşk hayatında belirli bir konu, özellikle de 'değer' konusu, daha fazla ön plana çıkacak.

Eğer bir ilişkin varsa, belki de partnerinle arandaki 'vermek ve almak' dengesi üzerine biraz daha fazla düşünme zamanın geldi. İlişkideki dengeleri ve karşılıklı beklentileri gözden geçirmen, bu dönemde sana oldukça yardımcı olabilir.

Bekar bir Kova burcuysan, geçmişte maddi sebeplerle yarım kalmış bir ilişkinin izleri, belki de beklenmedik bir şekilde yeniden belirebilir. Bu durum, sana eski ilişkilerini ve onlardan ne öğrendiğini yeniden değerlendirme fırsatı sunabilir. Bu süreçte 'kendine yetebilmek' romantik hayatında en büyük iyileşmen olabilir. Yani, belki de aşkta aradığın şey aslında kendi içinde saklı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…