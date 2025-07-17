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18 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

18 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecanlı bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür ve Venüs, burcunda oluşturdukları altmışlıkla sana enerjik bir aura veriyor. Aşk hayatında bugün, sosyal ve entelektüel bir atmosfer hakim. Yeni insanlarla tanışma fırsatı bulabilir ve bu tanışmalarda zekâ ve mizahın ön plana çıkacağını göreceksin.

Eğer hayatında bir partnerin varsa, birlikte yaratıcı aktiviteler yapma zamanı! Belki bir resim yapabilir, belki de yeni bir yemek tarifi deneyebilirsiniz. Ya da sadece bir kahve eşliğinde saatlerce sohbet edebilir, birbirinizi daha da yakından tanıyabilirsiniz. Bugün aşkta 'arkadaşlıkla yoğrulmuş bir tutku' seni bekliyor olabilir.

Kim bilir, belki de bugün, uzun süredir beklediğin aşkın ilk işaretlerini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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