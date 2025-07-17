18 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecanlı bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür ve Venüs, burcunda oluşturdukları altmışlıkla sana enerjik bir aura veriyor. Aşk hayatında bugün, sosyal ve entelektüel bir atmosfer hakim. Yeni insanlarla tanışma fırsatı bulabilir ve bu tanışmalarda zekâ ve mizahın ön plana çıkacağını göreceksin.

Eğer hayatında bir partnerin varsa, birlikte yaratıcı aktiviteler yapma zamanı! Belki bir resim yapabilir, belki de yeni bir yemek tarifi deneyebilirsiniz. Ya da sadece bir kahve eşliğinde saatlerce sohbet edebilir, birbirinizi daha da yakından tanıyabilirsiniz. Bugün aşkta 'arkadaşlıkla yoğrulmuş bir tutku' seni bekliyor olabilir.

Kim bilir, belki de bugün, uzun süredir beklediğin aşkın ilk işaretlerini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…