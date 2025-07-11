12 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova. Biliyoruz, duygularını ifade etmek senin için her zaman kolay olmuyor. Ama bugün, zihnin bir kenara çekilip, kalbinin sesini dinlemek istiyor. Belki de bir arkadaşlıkla başlayan ilişkinin, hiç beklemediğin bir boyuta evrildiğini fark edeceksin. Bu beklenmedik yakınlık, seni bile şaşırtabilir. Ama unutma, duygularına direnmek yerine onları hissetmek her zaman daha doğru. Hayatın sürprizlerine açık ol, belki de bugün aşkın en beklenmedik yerde karşına çıkacak. Haydi, kalbinin sesini dinle ve hislerinin peşinden git!