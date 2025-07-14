15 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşk rüzgarları senin için farklı bir yönde esiyor. Beklenmedik bir anda, belki de hiç ummadığın bir yerde, belki de hiç tanımadığın biriyle gözlerin buluşabilir. Bu, bir kıvılcımın başlangıcı olabilir, kim bilir? Eğer zaten bir sevgilin varsa, bugün onunla birlikte geçireceğin zaman senin için oldukça değerli olacak. Belki bir parkta el ele yürürken, belki bir kafede otururken, belki de evde bir film izlerken, derin ve duygusal bir paylaşımın içinde bulabilirsin kendini.

Bugün aşkla ilgili her şey senin için daha sezgisel, daha sürprizlerle dolu ve daha tatlı olacak. Belki de aşkın en güzel hali budur, kim bilir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…