23 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için adeta bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Güneş ile Uranüs'ün gökyüzünde oluşturduğu mükemmel altmışlık, aşk hayatında sürprizlere gebe bir günün habercisi. Alışılagelmiş rutinlerin ve belki de sıradanlaşmış ilişkilerin yerini, beklenmedik bir tanışma alabilir. Her zaman duygularını sıkı sıkıya kontrol eden, hislerini dikkatli bir şekilde yöneten sen, bugün kendini hiç hesapta olmayan bir yakınlaşmanın içinde bulabilirsin.

Belki de bir anda ortaya çıkan bir elektriklenme, belki de zihinler arası kurulan derin bir bağ, seni adeta kendine hayran bırakabilir. Bu durum, senin için yeni bir başlangıcı simgeliyor olabilir. Kalbinle aklın aynı anda 'evet' diyorsa, kendini bu durumun akışına bırak ve nereye sürüklendiğini gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…