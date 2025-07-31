1 Ağustos Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Venüs ve Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Bu durum ise aşk hayatında bazı dalgalanmalara sebep olabilir. Belki de sevdiğin kişiyle aranda bir mesafe hissi oluşabilir ya da aranda bir soğukluk hissedebilirsin. İlk etapta bu durum seni biraz rahatsız edebilir, belki de huzursuz hissettirebilir.

Bu soğukluk ve mesafe ise sana, duygularını yalnızca sözle değil, aynı zamanda tutumla da ispat etmen gerektiğini hatırlatabilir. Belki de bu durum, duygularını daha açık bir şekilde ifade etmen gerektiğini gösteriyor olabilir. Görünen o ki, aşk hayatında artık gerçekten ne istediğini söylemenin ve hayatına yeni bir yol çizmenin zamanı geldi. Bu durum, aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir ve belki de yeni bir başlangıç yapman için harika bir fırsata dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…