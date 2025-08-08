9 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün tamamen senin günün! Gökyüzünde parıldayan Dolunay, tam da burcunda yer alıyor ve bu durum, senin için birçok anlam taşıyor. Aşk hayatında yeni bir sayfa açma, ilişkini yeniden tanımlama ve belki de bazı sınırlarını belirleme fırsatı seni bekliyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa ve bu ilişki seni bir şekilde sınırlıyor, özgürlüğünü kısıtlıyorsa, burcunda meydana gelen bu Dolunay, senin için bir yol ayrımı olabilir. Bu ayrım, belki de ilişkini yeniden değerlendirmen için sana cesaret verecek. Kendi kurallarını koymak, ilişkinin gidişatını belirlemek isteyebilirsin.

Eğer yalnız bir Kova burcuysan, burcunda parlayan Dolunay, karşına çıkan kişinin senin için doğru olup olmadığını anlamanı kolaylaştırabilir. 'Bu kişi tam bana göre mi?' sorusuna içtenlikle ve dürüstçe yanıt verebileceğin bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…