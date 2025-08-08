9 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin günün! Çünkü Dolunay tam da burcunda parlıyor. Açık ve net görülüyor ki bu, senin Dolunayın, zira tüm ışıklar üzerinde ve tüm farkındalıklar seninle. Kendinle ilgili uzun zamandır kafanda dolaşan ve bir türlü karara bağlayamadığın meseleler nihayet netleşebilir. Belki de görünüşünü değiştirmeyi düşünüyorsun, belki yeni bir eve taşınmayı, belki de bir ilişkiden ayrılmayı ya da yeni bir maceraya atılmayı...

İşte tam da bu noktada, bu güçlü enerji; seni kendi varlığını yeniden tanımlamaya, başkalarına değil de kendine sadık kalmanın gücünü keşfetmeye davet ediyor. İş değişikliği, yepyeni bir kariyer hedefi ve bambaşka bir sektöre atılıp macera yaşama fikri seni sarabilir.

Aşk hayatında da benzer bir yeniden tanımlama süreci seni bekliyor. İlişkinde sınırlarını belirlemek, kuralları senin koymak istiyorsun. Eğer seni sınırlandıran ve özgürlüğünü kısıtlayan bir ilişki içindeysen, burcunda meydana gelen Dolunay sana yol ayrımına gelme cesaretini verebilir. Eğer yalnız bir Kova burcu isen, karşına çıkan kişinin 'tam bana göre mi?' sorusuna içtenlikle ve dürüstçe yanıt verebileceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…