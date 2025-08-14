15 Ağustos Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ilişkiler ve ortaklıklar gündeminde yer alabilir! Merkür ile Mars arasında oluşan altmışlık açı, güçlü iş birlikleri konusunda hızlı ve etkili kararlar almanı sağlayabilir. İşte bu yüzden, iş birliği gerektiren konularda, özellikle de ortak projeler, anlaşmalar veya uzun vadeli planlar üzerinde çalışırken, net ve sonuç odaklı tavırlarınla çevrendeki insanları etkileyebilirsin.

Görünen o ki iş hayatında önemli adımlar atma ve belki de yeni bir dönemi başlatma motivasyonunu içinde bulacaksın. Sadece ortaklıklar değil, sosyal çevreni genişletmek ve yeni insanlarla tanışmak için de harekete geçmeye hazırsın. Yeni insanlarla kuracağın bağlantılar, hem iş hem de özel yaşamında sana yeni kapılar açabilir.

Sırada aşk... Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün, ilişkinde netlik arayışında olabilirsin. Partnerinle arandaki ilişkinin gidişatını açıkça konuşmanın ve aranızdaki pürüzleri çözmenin tam sırası. Merkür ve Mars'ın çekimi altında zekası ve enerjisiyle seni etkileyen partnerinle kalıcı bir birlikteliğe adım atabilirsin. Yani evliliği düşünmeye başlayabilirsin. Ancak dikkatli ol, bu karar bir ömür seninle olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…