15 Ağustos Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gözlerin ilişkinin üzerinde olacak. Sevgilinle arandaki ilişkiyi mercek altına alıp belki de bir süredir aklını kurcalayan soruları sorma vakti geldi. İlişkinin nereye gittiğini, hangi yöne evrildiğini ve gelecekte neler olabileceğini açıkça konuşmanın tam zamanı.

Merkür'ün zekayı ve Mars'ın enerjiyi temsil ettiği bu dönemde, partnerinle olan ilişkinin gidişatını etkileyebilecek birçok faktör var. Partnerinin zekası ve enerjisi, seni daha da çekiyor olabilir. Bu dönemde, birlikte daha fazla vakit geçirme arzusu, belki de bir adım daha ileriye gitme düşüncesi aklını meşgul ediyor olabilir. İşte bu aşamada evlilik kelimesi belki de ilk defa bu kadar anlamlı geliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…