13 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün evrende dolaşan enerjiler seni her zamankinden çok daha da çekici ve öz güvenli kılacak. Bu enerjiyi hissettiğinde, kendini bir anda aşk tanrıçası Venüs veya talihin gezegeni Jüpiter'in ilham verici yörüngesinde bulabilirsin. Bu muhteşem enerjiyle, nereye gidersen git, adeta bir yıldız gibi parlayacak ve etrafındakilerin hayranlık dolu bakışlarına mıhlanacaksın.

Ama dikkat et, bu enerji sadece seni değil, etrafındakileri de etkiliyor. Bu yüzden, hayatına yeni bir heyecan, belki de yeni bir aşk getirebilecek biriyle karşılaşabilirsin. Eğer zaten bir aşk hayatın varsa, bu enerjiyi ilişkine aktarmanı öneririz. Partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek, sıcak ve samimi anılar biriktireceğin bir döneme giriyorsun. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman, birbirinizi daha derinden tanımanızı sağlayacak ve aşkınıza yeni bir boyut kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…