13 Ağustos Çarşamba Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşk ve romantizmin hüküm süreceği, kalbinin hızla çarpmasına neden olacak tesadüflerle dolu olabilir. Zira Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu, hayatına renk katacak, sürprizlerle dolu jestlerin habercisi.

Tam da bu noktada eğer bekarsan, bugün belki de hayatının aşkı olduğunu düşüneceğin ruhuna dokunacak, zihnini harekete geçirecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, seninle aynı frekansta olduğunu hissettirecek ve belki de kalbinin kapılarını bir daha hiç kapanmamak üzere aralayacak. Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu özel gün, senin ve partnerinin ortak hayallerin peşinden koşmak için gereken enerjiyi bulmanı sağlayabilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir seyahat planı yapabilir, belki de birlikte yeni bir hobinin peşinden koşabilirsiniz. Hadi, aşka kapıl... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…