13 Ağustos Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, özel bir güne başlıyorsun! Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde kavuşmasıyla birlikte hem iş hem de özel hayatında bereketli ve umut dolu kapılar ardına kadar açıyor. Özellikle kariyer hayatında uzun zamandır beklediğin ya da üzerinde sıklıkla düşündüğün yeni bir yola çıkabilirsin. Hayallerini süsleyen bir proje için sonunda o büyük adımı atabilirsin ya da üst düzey yöneticilik pozisyonunda iş teklifi alabilirsin.

Tabii bu durumda maddi anlamda da kazançlı gelişmeler yaşayabilirsin. Gelirinin artmasının yanı sıra küçük bir yatırım da yapabilir, birikimlerinin hızla değer kazanmasına da tanıklık edebilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Romantik tesadüflerle dolu bir gün olacak... Venüs ve Jüpiter'in bu kavuşum, hayatına renk katacak jestlerin habercisi. Mesela eğer bekarsan, ruhuna ve zihnine hitap edecek, hatta belki de hayatının aşkı olduğunu hissedeceğin biriyle tanışabilirsin. Öte yandan eğer ilişkin varsa, partnerinle birlikte ortak hayallerin peşinden koşmak için enerji bulabilirsin. Genel olarak bugün sevgi dolu bir gün olacak, paylaştığın sevgi katlanarak geri dönecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…