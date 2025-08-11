12 Ağustos Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün duygusal güvenlik ihtiyacının ön plana çıktığını hissedebilirsin. Satürn ve Uranüs arasında oluşan altmışlık açının enerjisi, seni aşk hayatında yeni adımlar atmaya teşvik edebilir. Belki de partnerinle birlikte huzurlu bir akşam yemeği planlamak, belki de birlikte izleyeceğin bir filmle ilişkinin derinliklerine inmek isteyebilirsin. Aşkta huzur ve derinlik arayışının peşinden gitmek, ilişkini daha da güçlendirebilir.

Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, bugünlerde ailen ya da yakın çevren aracılığıyla yeni biriyle tanışabilirsin. Bu yeni tanışıklık, belki de hayatına yeni bir renk katabilir. Kim bilir, belki de bu kişiyle yaşayacağın heyecan dolu bir yakınlaşma, uzun vadeli bir ilişkinin tohumlarını atmana yardımcı olabilir. Ancak bu durumda da acele etmemeni, olayları akışına bırakmanı öneririz. Aşkın her anını yaşa... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…