12 Ağustos Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gerçek seni keşfedebilirsin! İş hayatında kendine dair güçü farkındalıklar edinmeye hazır ol. Zira, Satürn ve Uranüs'ün mükemmel uyumu sayesinde kariyer hayatında köklü bir değişim yaşayabilirsin. Kelimenin tam anlamıyla, köklerine dayanan ve genlerinde taşıdığın bir yeteneği modern tekniklerle birleştirebilirsin.

İşte tam da bu noktada, bir yandan kendi kimliğini ortaya koyarak bir yandan da modern dünya ve teknolojiye dair bildiklerinle geleceğe ışık tutabilirsin. Hatta, iş hayatında adeta çığır açabilirsin. Üretken ve canlı zihninle rekabette yerini almayı da unutma. Çünkü fark yaratan bakış açınla harmanlanan yeteneklerin sana geleceği yönetme şansı veriyor. Bunu sakın unutma.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise bugün, duygusal güven arayışın bir hayli artıyor. Satürn ve Uranüs arasındaki altmışlık açının enerjisiyle aşk için harekete geçebilirsin. Partnerinle birlikte huzurlu ve sakin vakit geçirmek isteyebilir, ilişkinizi daha da derinleştirmenin anlamlı yollarını bulabilirsin. Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, aile ya da yakın çevre aracılığıyla biriyle tanışabilirsin. Bu kişi ise hayatına yeni bir renk katabilir ve uzun vadeli olmasa da heyecanlı bir yakınlaşmanın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…