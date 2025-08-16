17 Ağustos Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, aşk rüzgarları bugün etrafında dolanıyor! Eğer hayatında biri varsa, geçmişe dair bazı konuları masaya yatırma zamanı olabilir. Belki de eski bir olayı tekrar ele alıp üzerinde düşünme ya da belki de bir konuda uzlaşma kapıları açma vakti. Güneş ve Ketu'nun kozmik dansı, geçmişin ağırlıklarını üzerinden atman gerektiğini fısıldıyor kulağına.

Tabii eğer bekar isen, eski bir tanıdıkla yolların kesişebilir. Bu, eski bir aşk kıvılcımının yeniden canlanması ya da belki de bir dostluğun yeni bir seviyeye yükselmesi anlamına gelebilir. Kim bilir, belki de bu eski tanıdıkla yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…