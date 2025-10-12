Sevgili Koç, bu hafta Venüs'ün Terazi burcundaki etkisi, sıcak-soğuk dengeni korumanı öneriyor. Ayaklarını rahatlatacak sıcak banyolar, bu haftanın stresini üzerinizden atmana yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra, duygusal huzurunun beden sağlığını doğrudan etkilediğini unutma. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de sevdiğin bir müziği dinle. Kendini iyi hissetmen, beden sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir. Sağlıklı bir hayat için Venüs'ün dengeli enerjisini en iyi şekilde kullan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…