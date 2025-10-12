Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, aşk ve güzellik gezegeni Venüs'ün Terazi burcundaki zarif dansı, iş hayatındaki ilişkilerini bir dengeye oturtuyor. Bu gökyüzü hareketi, iş ortaklarınla daha uyumlu bir şekilde çalışmanı sağlayacak ve belki de yeni iş birlikleri kurma fırsatı sunacak. İşte tam da bu sebeple, diplomatik tavrın ve kibar üslubun, belki de uzun zamandır çözüm bekleyen bir konuyu sonuçlandırmanda büyük bir rol oynayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise işler biraz daha hızlanıyor ve adeta bir koşu bandına atlıyorsun. Bu süreçte, ekip içerisinde liderlik rolün daha belirgin hale gelebilir ve fikirlerinle çevrendeki kişileri etkileyebilir, hatta onların takdirini kazanabilirsin. Ancak unutma ki bu süreçte planlarını harekete geçirmen de oldukça önemli. Cesur adımların ve risk alabilme yeteneğin, karşılığını bulacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…