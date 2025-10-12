Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün Terazi burcundaki hareketi, iş ilişkilerini tatlı bir dengeye taşıyor. Bu durum, ortaklarla uyum sağlama ve yeni iş birlikleri kurma fırsatını beraberinde getiriyor. İşte bu yüzden diplomatik tavrın ve yumuşak üslubun, daha önce çözülemeyen bir konuyu çözüme kavuşturmanı sağlayabilir.

Hafta ortasında ise işler hızlanıyor ve tempon artıyor. Bu süreçte ekip içinde liderlik rolünü daha belirgin bir şekilde üstlenebilirsin. Fikirlerin ve önerilerin de çevrendekilerin dikkatini çekerek ve takdir toplayabilir. Tabii bu süreçte planlarını harekete geçirmen de gerekecek. Cesur adımların ve risk alabilme yeteneğin, karşılığını buluyor. Bu dönemde seni destekleyen ve yanında olan bir çevrenin oluştuğunu göreceksin. Kısa bir seyahat planı ya da yeni bir proje başlangıcı gündeme gelebilir.

Gelelim aşka! Bu hafta aşk hayatına Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu üçgen açı etki edecek. Yani, aşk hayatında sürprizler kapını çalacak... Bu aralar kalbini hızlandıracak ve seni heyecanlandıracak biri beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Öte yandan Venüs, uzun süredir devam eden bir ilişkine yeni bir soluk, taze bir enerji de katabilir. Kısacası bu hafta, aşkta sürprizlere açık ol ve kalbini neşeye bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…