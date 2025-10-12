onedio
13 Ekim - 19 Ekim Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Ekim - 19 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatını şekillendirecek olan enerjiyi Venüs ve Uranüs'ün üçgen açısından alacaksın. Bu, aşk hayatında heyecan verici sürprizlerin kapını çalacağı anlamına geliyor. Bu yüzden, kalbinin ritmini hızlandıracak ve seni tatlı bir heyecana sürükleyecek biriyle karşılaşabileceğini aklından çıkarmamalısın Bu beklenmedik karşılaşma, belki de bir kafede kahveni yudumlarken, belki de iş yerindeki bir toplantıda olabilir. 

Venüs'ün etkisiyle, belki de uzun süredir devam eden bir ilişkinin rutinleri de aklını kurcalayabilir. İşte tam da bu noktada, ilişkine yeni bir soluk, taze bir enerji katabilirsin. Bu hafta, partnerinle geçireceğin romantik bir akşam yemeği veya sürpriz bir hafta sonu kaçamağı, ilişkine yeni bir heyecan katabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

