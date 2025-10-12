Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatını şekillendirecek olan enerjiyi Venüs ve Uranüs'ün üçgen açısından alacaksın. Bu, aşk hayatında heyecan verici sürprizlerin kapını çalacağı anlamına geliyor. Bu yüzden, kalbinin ritmini hızlandıracak ve seni tatlı bir heyecana sürükleyecek biriyle karşılaşabileceğini aklından çıkarmamalısın Bu beklenmedik karşılaşma, belki de bir kafede kahveni yudumlarken, belki de iş yerindeki bir toplantıda olabilir.

Venüs'ün etkisiyle, belki de uzun süredir devam eden bir ilişkinin rutinleri de aklını kurcalayabilir. İşte tam da bu noktada, ilişkine yeni bir soluk, taze bir enerji katabilirsin. Bu hafta, partnerinle geçireceğin romantik bir akşam yemeği veya sürpriz bir hafta sonu kaçamağı, ilişkine yeni bir heyecan katabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…