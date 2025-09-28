29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta iş hayatında enerji dolu başlangıçlar yaşanacak gibi görünüyor. Gökyüzünde Mars ve Sirius'un birleşmesi, haftanın ilk günlerinde sana adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Bu güçlü enerji dalgası, yeni bir projeye adım atmayı düşünüyorsan veya bir iş görüşmesinde kendini göstermek istiyorsan tam da sana göre. Bu enerjiyle cesur adımlar atabilir, bu sayede kariyerini yeniden şekillendirebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş'in Terazi burcunda ilerlerken Uranüs ile yaptığı kare, planlarında ani değişikliklere işaret ediyor. Beklenmedik bir görev ya da iş ortamında yeni bir düzenlemeyle karşılaşabilirsin. Ancak senin esnek ve adapte olabilen doğan, bu sürprizlere kolayca uyum sağlamanı sağlayacak. Bu durumda panik yapma, aksine bu değişiklikleri fırsata çevirebilirsin. Yani bu hafta, senin için yeni başlangıçlar, beklenmedik değişiklikler ve belki de yeni fırsatlarla dolu dolu geçecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…