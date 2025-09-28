onedio
Astroloji
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta iş hayatında enerji dolu başlangıçlar yaşanacak gibi görünüyor. Gökyüzünde Mars ve Sirius'un birleşmesi, haftanın ilk günlerinde sana adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Bu güçlü enerji dalgası, yeni bir projeye adım atmayı düşünüyorsan veya bir iş görüşmesinde kendini göstermek istiyorsan tam da sana göre. Bu enerjiyle cesur adımlar atabilir, bu sayede kariyerini yeniden şekillendirebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş'in Terazi burcunda ilerlerken Uranüs ile yaptığı kare, planlarında ani değişikliklere işaret ediyor. Beklenmedik bir görev ya da iş ortamında yeni bir düzenlemeyle karşılaşabilirsin. Ancak senin esnek ve adapte olabilen doğan, bu sürprizlere kolayca uyum sağlamanı sağlayacak. Bu durumda panik yapma, aksine bu değişiklikleri fırsata çevirebilirsin. Yani bu hafta, senin için yeni başlangıçlar, beklenmedik değişiklikler ve belki de yeni fırsatlarla dolu dolu geçecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
