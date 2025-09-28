onedio
29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Eylül - 5 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, zihinsel enerjinin doruklarda olduğunu hissedeceksin. Ancak, Mars ve Sirius'un birleşen etkisiyle sinir sistemin biraz hassaslaşabilir. Bu durumda, uyku düzenine ekstra özen göstermen ve gözlerini fazla yormaman önem kazanıyor. Belki biraz daha erken yatağa girip, bir süreliğine ekranlardan uzak durmak iyi gelebilir.

Hafta ortasına geldiğimizde ise beklenmedik gelişmeler seni biraz stres altına alabilir. Bu durumları da hafif sporlar veya yoga ile dengeleyebilirsin. Belki bir yoga matı alıp evde birkaç asana denemek, ya da hafif bir koşuya çıkmak enerjini tekrar toparlamanı sağlayabilir. Nefes egzersizleri ve kısa doğa yürüyüşler de senin için adeta bir yenilenme süreci olabilir, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

