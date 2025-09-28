29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, zihinsel enerjinin doruklarda olduğunu hissedeceksin. Ancak, Mars ve Sirius'un birleşen etkisiyle sinir sistemin biraz hassaslaşabilir. Bu durumda, uyku düzenine ekstra özen göstermen ve gözlerini fazla yormaman önem kazanıyor. Belki biraz daha erken yatağa girip, bir süreliğine ekranlardan uzak durmak iyi gelebilir.

Hafta ortasına geldiğimizde ise beklenmedik gelişmeler seni biraz stres altına alabilir. Bu durumları da hafif sporlar veya yoga ile dengeleyebilirsin. Belki bir yoga matı alıp evde birkaç asana denemek, ya da hafif bir koşuya çıkmak enerjini tekrar toparlamanı sağlayabilir. Nefes egzersizleri ve kısa doğa yürüyüşler de senin için adeta bir yenilenme süreci olabilir, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…