onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için enerji dolu bir başlangıç vadediyor. Mars ve Sirius'un gökyüzünde birleşmesi, haftanın ilk günlerinde sana güçlü bir öz güven ve atılım enerjisi sunuyor. Bu enerji, özellikle yeni bir projeye adım atmak veya iş görüşmelerinde kendini göstermek için son derece ideal. Cesurca atacağın adımların, kalıcı ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini unutma!

Haftanın ortasında ise Güneş'in Terazi burcunda ilerlerken Uranüs ile yaptığı kare, planlarında ani değişikliklere işaret ediyor. Beklenmedik bir görev ya da iş ortamında yeni bir düzenlemeyle karşılaşabilirsin. Ancak senin esnek ve adapte olabilen doğan, bu sürprizlere kolayca uyum sağlamanı sağlayacak.

Gelelim aşktan haberlere! Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen bir duyguya doğru sürüklenmeni sağlayacak. Aman dikkat, eski bir aşkla yeniden karşılaşabilirsin. Hatta bu karşılaşma kalbini zorlayan eski yaraları kapatma cesaretiyle dolmanı sağlayabilir. Bu süreç, kalbinin yeniden özgürleşmesi ve aşka yeniden kapılarını açması için sana fırsat da sunabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın