29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için enerji dolu bir başlangıç vadediyor. Mars ve Sirius'un gökyüzünde birleşmesi, haftanın ilk günlerinde sana güçlü bir öz güven ve atılım enerjisi sunuyor. Bu enerji, özellikle yeni bir projeye adım atmak veya iş görüşmelerinde kendini göstermek için son derece ideal. Cesurca atacağın adımların, kalıcı ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini unutma!

Haftanın ortasında ise Güneş'in Terazi burcunda ilerlerken Uranüs ile yaptığı kare, planlarında ani değişikliklere işaret ediyor. Beklenmedik bir görev ya da iş ortamında yeni bir düzenlemeyle karşılaşabilirsin. Ancak senin esnek ve adapte olabilen doğan, bu sürprizlere kolayca uyum sağlamanı sağlayacak.

Gelelim aşktan haberlere! Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen bir duyguya doğru sürüklenmeni sağlayacak. Aman dikkat, eski bir aşkla yeniden karşılaşabilirsin. Hatta bu karşılaşma kalbini zorlayan eski yaraları kapatma cesaretiyle dolmanı sağlayabilir. Bu süreç, kalbinin yeniden özgürleşmesi ve aşka yeniden kapılarını açması için sana fırsat da sunabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…