29 Eylül - 5 Ekim İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün romantik gezegeni Venüs ve kadersel Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni geçmişin derinliklerine, unutulmuş duygulara doğru bir yolculuğa çıkaracak. Bu yolculukta eski bir aşkla karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de bir kahve dükkanında, belki de en beklenmedik bir anda eski sevgilinle karşılaşabilirsin.

Bu karşılaşma, kalbinde yıllardır sakladığın eski yaraları kapatma cesaretiyle dolmana yardımcı olabilir. Belki de bu, zorlu bir ayrılık sonrası kalbini tamir etme, eski acıları geride bırakma ve kendini yeniden aşka açma fırsatıdır. İşte bu sayede kalbinin kapılarını yeniden aşka açma cesaretini bulabilirsin. Aşkın gücünü ve değerini yeniden keşfetmenin tam zamanı! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

