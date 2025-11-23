Sevgili İkizler, bu haftanın biraz hızlı geçeceğini mi hissediyorsun? Zihnen hızlı bir tempoda ilerliyor olabilirsin ama bedenin aynı hızda ilerlemek istemeyebilir. Merkür'ün durağanlaştığı bu dönemde, uyku düzenine ekstra özen göstermen gerekiyor.

Bedenin ve zihnin arasındaki bu tempodaki farklılık, baş ağrısı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Ama hey, endişelenme! Bu durumu hafifletmenin yolu aslında oldukça basit: Kısa ama kaliteli molalar. Bu molalar, bedeninle zihnin arasındaki bu hız farkını dengeleyebilir ve seni daha enerjik hissettirebilir. Bir diğer önemli nokta ise hafif yürüyüşler. Evet, biraz hava almak her zaman bedenine ve ruhuna iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…