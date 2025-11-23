onedio
24 Kasım - 30 Kasım İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın biraz hızlı geçeceğini mi hissediyorsun? Zihnen hızlı bir tempoda ilerliyor olabilirsin ama bedenin aynı hızda ilerlemek istemeyebilir. Merkür'ün durağanlaştığı bu dönemde, uyku düzenine ekstra özen göstermen gerekiyor.

Bedenin ve zihnin arasındaki bu tempodaki farklılık, baş ağrısı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Ama hey, endişelenme! Bu durumu hafifletmenin yolu aslında oldukça basit: Kısa ama kaliteli molalar. Bu molalar, bedeninle zihnin arasındaki bu hız farkını dengeleyebilir ve seni daha enerjik hissettirebilir. Bir diğer önemli nokta ise hafif yürüyüşler. Evet, biraz hava almak her zaman bedenine ve ruhuna iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

