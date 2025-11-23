Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ve Venüs, senin için bir araya geliyor. Bu güçlü enerji sana harika fırsatlar getiriyor. Özellikle iletişim, eğitim ve medya sektörlerinde çalışıyorsan, bu kavuşumun enerjisini çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Zira bu arada sunumların, mülakatların ve yazılı işlerindeki akıcılığın adeta zirveye çıkacak. Bir fikrini doğru kişilere aktardığında, belki de hiç beklemediğin bir kapının önünde açılacağını görebilirsin. Zekan bu hafta adeta turbo modda çalışacak, ancak kararlı olmalı ve kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin.

Öte yandan Merkür'ün durağan pozisyonu ise, sana içten gelen bir sakinlik hediye ediyor. Bu sakinlik sayesinde, önemli kararları daha gerçekçi bir şekilde analiz edebileceksin. Koşulların yavaşlaması, aslında zihninin daha berrak bir şekilde düşünmesini sağlıyor. Özellikle iş birlikleri ve anlaşmalar konusunda daha sağlam bir duruş sergileyebileceksin. İşte şimdi başarıya ulaşacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, ilişkinde sadakat ve ciddiyet temalarını güçlendiriyor. Eğer bir flörtün varsa, ilişkiye adım atmadan önce beklentilerini açıkça dile getirmeye odaklanabilir ve istikrar arayışında olduğunu hissettirebilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerlerinden büyük bir bağlılık göstergesi bekleyebilirsin. Ancak dikkatli ol istediğin tepkiyi istediğin anda anlamayabilirsin. Lakin bu bir sorunun habercisi olmayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…