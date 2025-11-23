Sevgili İkizler, bu hafta senin için gökyüzünde bir şölen var! Gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ve Venüs, senin için bir araya geliyor ve bu güçlü enerji sana harika fırsatlar getiriyor. Özellikle iletişim, eğitim ve medya sektörlerinde çalışıyorsan, bu kavuşumun enerjisini çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Bu hafta sunumlarında, mülakatlarında ve yazılı işlerindeki akıcılığın adeta zirveye çıkacak. Bir fikrini doğru kişilere aktardığında, belki de hiç beklemediğin bir kapının önünde açılacağını görebilirsin. Zekan bu hafta adeta turbo modda çalışacak, ancak kararlı olmalı ve kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin.

Ama bu hikaye burada bitmiyor! Merkür'ün durağan pozisyonu ise, sana içten gelen bir sakinlik hediye ediyor. Bu sakinlik sayesinde, önemli kararları daha gerçekçi bir şekilde analiz edebileceksin. Koşulların yavaşlaması, aslında zihninin daha berrak bir şekilde düşünmesini sağlıyor. Özellikle iş birlikleri ve anlaşmalar konusunda daha sağlam bir duruş sergileyebileceksin. İşte şimdi başarıya ulaşacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…