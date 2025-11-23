Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında neler olup bittiğine bir göz atalım, ne dersin? Çünkü gökyüzünde Venüs ve Satürn arasında oluşan güçlü bir üçgen var. Bu da aşk hayatında bazı ciddi temaları gündeme getiriyor. Sadakat ve ciddiyet, bu hafta ilişkindeki anahtar kelimeler olacak gibi görünüyor.

Eğer bir flörtün varsa, bu hafta beklentilerini açıkça ifade etme zamanı olabilir. Flörtünle ilişkinin nereye gideceği konusunda net olmak, karşılıklı anlayışı ve saygıyı artırabilir. İstikrar arayışını hissettirmek, ilişkinin geleceğini şekillendirebilir.

Ancak, eğer zaten bir ilişkin varsa, partnerinden büyük bir bağlılık göstergesi bekleme ihtimalin yüksek. Ancak, istediğin tepkiyi hemen alamayabilirsin. Sakin ol ve panik yapma, bu hemen bir sorun anlamına gelmez. İlişkiler zaman alır ve herkes kendi hızında ilerler. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…